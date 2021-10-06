Многодетная мать из Ростова после смерти мужа будет судиться с больницей №8

Ростовчанка намерена требовать от больницы 1 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многодетная мать из Ростова потеряла мужа и теперь собирается судиться с городской больницей №8. Женщина уверена, что ее родному человеку не оказали помощь вовремя - пациента с диабетом просто бросили в коридоре и не оформили как положено.

Свою версию случившегося пострадавшая рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». Известно, мужчине стало плохо ближе к ночи, его долго приводила в чувства врач. Потом ростовчанину все-таки стало немного легче, и его на скорой повезли в больницу.

Женщина не смогла поехать с бригадой, потому что нельзя было оставлять детей. Однако на следующее утро, уже в приемном покое. выяснилось, что нового поступившего еще не оформили. А еще через время тело мужчины вынесли на носилке.

Это был настоящий удар для женщины. Теперь она готова пройти все возможные инстанции, чтобы смерть мужа не осталась безнаказанной. Через суд ростовчанка намерена требовать от больницы 1 млн рублей.

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