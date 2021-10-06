Школы и лицеи Ростова назвали одними из лучших по уровню образования

В топ-200 школ вошли лицеи № 50 при ДГТУ и № 103. Фото: сайт администрации Ростова

Школы и лицеи Ростова оказались в числе лучших по итогам исследования агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), сообщил в Instagram Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, эксперты оценили образовательные учреждения с наиболее высокой долей выпускников, успешно поступивших в сильнейшие университеты страны.

Так, топ-200 школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля, вошли лицеи № 50 при ДГТУ и № 103.

А в двадцатку ЮФО по числу учеников, поступивших в ведущие вузы, вошли Классический лицей №1, лицеи № 33, 50 при ДГТУ и 27, лицей классического элитарного образования, а также школы № 65 и 92.

- Уже на протяжении многих лет наши учреждения занимают лидирующие позиции в различных российских и международных рейтингах. Желаю руководителям и сотрудникам держать эту планку и только повышать уровень профессионализма, - написал Алексей Логвиненко.

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