Зерновой терминал мощностью 1 млн тонн построят в Ростовской области

Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор «РММП-Зерно» Ринат Ниазбаев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области построят зерновой терминал мощностью 1 млн тонн. Соглашение о взаимодействии при создании объекта подписали в среду, 6 октября, на агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» в Москве губернатор Василий Голубев и генеральный директор «РММП-Зерно» Ринат Ниазбаев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Зерновой терминал рассчитан на перевалку 1 млн тонн грузов в год. Инвестпроект поэтапно реализуется в Ростове с 2019 года. Сейчас подходит к концу первый этап создания объекта, - сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. - Завершены строительно-монтажные работы, идёт оформление объекта, его ввод запланирован до конца этого года.

Ко второму этапу строительства приступят в 2022 году. Объект обойдется в 1,8 млрд рублей. Вместе с новым предприятием появятся 80 рабочих мест со средней зарплатой от 42 тысяч рублей, - сообщил инвестор.

- Развитие инфраструктуры всегда имеет принципиальное значение для инвесторов, для сельзозтоваропроизводителей, - говорит губернатор Василий Голубев. - Поэтому мы поддерживаем такие проекты. Новые рабочие места, заработная плата, возможность работать людям там, где запускают производство. Так что мы будем сопровождать этот проект.

Глава региона уверен, что наращивание портовой инфраструктуры для перевалки зерна поспособствует увеличению экспорта продовольствия. Так, по итогам 2018-2020 годов Ростовская область стала лидером среди всех регионов страны по экспорту продукции АПК. В 2020 году было экспортировано продовольствия на 5,9 млрд долларов, за 9 месяцев 2021 года – более чем на 3,9 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: "Областная инфекционная больница достроена и скоро примет пациентов"

Сейчас идут оформление документов и пуско-наладочные работы (подробнее)

«Золотая осень-2021»: губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения о строительстве новых заводов

Инвестпортфель региона пополнился тремя проектами (подробнее)