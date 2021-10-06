Властям Ростова не удалось расторгнуть договор аренды с аквапарком на Северном

Решение Арбитражного суда может быть обжаловано Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону городскому департаменту имущественно-земельных отношений не удалось расторгнуть договор аренды участка, которым пользуется компания "Аква-Парк" на бульваре Комарова в Северном жилом массиве. Об этом говорится в решении областного Арбитражного суда.

- Таким образом, суд кассационной инстанции указал на сохранение действия договора и возможность его расторжения по инициативе департамента при наличии к тому оснований, - говорится в тексте решения Арбитражного суда Ростовской области.

Напомним, на этом участке находится аквапарк "Осьминожек". Дело в том, что департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону обратился с иском в суд к региональному управлению Росреестра, а управляющая компания "Аква-Парк" выступила третьим лицом.

Еще в 2020 году сделка по аренде участка была признана в суде ничтожной. Речь шла о том, что изначально землю передали в аренду для создания парка.

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