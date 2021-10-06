Порты Ростовской области сообщили о готовности принимать пассажирские суда

Водный туризм актуален для региона, чья главная артерия - река Дон. Фото: сайт правительства РО

К приему пассажирских судов готовы морские порты Ростова, Азова и Таганрога. Об этом доложил директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Андрей Вахрушев на совещании по вопросу возобновления туристических перевозок водным транспортом в морских портах Ростовской области, которое прошло под председательством министр транспорта региона Владимира Окунева. Об этом сообщает Азовский филиал.

- Все необходимые работы по обеспечению и поддержанию навигационных габаритов на Азово-Донском морском канале и Таганрогском подходном канале, а также на Донецком перекате реки Дон выполняются, - подчеркнул Андрей Вахрушев. - Безопасность мореплавания в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог обеспечивает современное навигационное оборудование.

Так, с 2020 года функционирует береговая станция Таганрог службы НАВТЕКС радиусом действия 240 морских миль. Станция обеспечивает передачу на суда навигационных и метеорологических предупреждений, прогноза погоды и прочей срочной информации.

Контроль за судоходством осуществляет служба управления движением судов Азовского бассейнового филиала.

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