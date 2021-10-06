Возражения ростовчан против застройки левого берега Дона признаны нецелесообразными

Ростовчане хотели сохранить рощу возле Ворошиловского моста Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове признаны нецелесообразными возражения горожан, которые выступали против застройки улицы Шоссейной на левом берегу Дона и собирали подписи на портале "Активный ростовчанин". Соответствующее заключение опубликовано на сайте администрации города.

Документ сообщает о нескольких сотнях голосов против застройки на Шоссейной улице и других, которые попадают в границы зон озеленения, а также предложении перевести эти зеленые зоны в статус рекреационных.

В заключении говорится, что территория на Шоссейной не входит в систему озеленения донской столицы и не влияет на обеспеченность зелеными насаждениями Ростова.

Напомним, петиция о сохранении рощи на левом берегу Дона собрала более 1,5 тысячи подписей.

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