Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 21:50

Возражения ростовчан против застройки левого берега Дона признаны нецелесообразными

Активисты выступали против вырубки рощи возле Ворошиловского моста
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовчане хотели сохранить рощу возле Ворошиловского моста

Ростовчане хотели сохранить рощу возле Ворошиловского моста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове признаны нецелесообразными возражения горожан, которые выступали против застройки улицы Шоссейной на левом берегу Дона и собирали подписи на портале "Активный ростовчанин". Соответствующее заключение опубликовано на сайте администрации города.

Документ сообщает о нескольких сотнях голосов против застройки на Шоссейной улице и других, которые попадают в границы зон озеленения, а также предложении перевести эти зеленые зоны в статус рекреационных.

В заключении говорится, что территория на Шоссейной не входит в систему озеленения донской столицы и не влияет на обеспеченность зелеными насаждениями Ростова.

Напомним, петиция о сохранении рощи на левом берегу Дона собрала более 1,5 тысячи подписей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилой микрорайон планируют возвести в Ростове на левом берегу Дона

Проект вынесли на общественные слушания (подробнее)

В Ростове на Привокзальной собираются построить высотный жилой комплекс

Речь идет о территории на съезде с моста Стачки (подробнее)