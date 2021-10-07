В реанимации ковидного госпиталя в Ростове находятся двое детей

Врач отмечает резкий рост заболеваемости среди детей Фото: Олег Укладов

В Ростове-на-Дону двое детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в ковидном госпитале горбольницы № 20. Об этом сообщила заведующая педиатрическим отделением инфекционного госпиталя по лечению коронавирусной инфекции Маргарита Бухтоярова в интервью "Дон 24".

- За весь прошлый год у нас болели ковидом около 50 детей, а за три месяца этого года их уже порядка 180. С учетом того, что резко возросло количество случаев заболевания детей, их контакты нужно ограничивать, - сказала Маргарита Бухтоярова.

Врач уточнила, что двое детей находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Всего в госпитале от коронавируса лечатся 17 несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ревакцинацию прошли уже 7700 человек

Всего от COVID-19 привились уже более 580 тысяч жителей донской столицы (подробнее)

В Ростове вирусолог заявила о тяжелом протекании COVID-19 у людей с антителами

У переболевших коронавирусом не всегда формируется стойкий иммунитет (подробнее)