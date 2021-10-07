В реанимации ковидного госпиталя в Ростове находятся двое детей

Врач отмечает резкий рост заболеваемости среди детей
Фото: Олег Укладов
В Ростове-на-Дону двое детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в ковидном госпитале горбольницы № 20. Об этом сообщила заведующая педиатрическим отделением инфекционного госпиталя по лечению коронавирусной инфекции Маргарита Бухтоярова в интервью "Дон 24".
- За весь прошлый год у нас болели ковидом около 50 детей, а за три месяца этого года их уже порядка 180. С учетом того, что резко возросло количество случаев заболевания детей, их контакты нужно ограничивать, - сказала Маргарита Бухтоярова.
Врач уточнила, что двое детей находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Всего в госпитале от коронавируса лечатся 17 несовершеннолетних.
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