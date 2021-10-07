Ростовчанам объяснили, как правильно ухаживать за больными коронавирусом дома

Соблюдая рекомендации горздрава, родственники повышают свои шансы не заразиться от заболевшего Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону представило для жителей города ряд рекомендаций по уходу за больным коронавирусной инфекцией в домашних условиях. Памятка появилась на сайте городской администрации.

- Больному необходимо обеспечить покой и, если есть такая возможность, разместить его в отдельной комнате, - это самое первое правило для тех, кто ухаживает за больным.

Также в горздраве напомнили, что следует ограничить число лиц, которые займутся уходом за ковидным пациентом. Предпочтение стоит отдать человеку без хронических заболеваний или иммунодефицитных состояний. А заходить в комнату к больному - в защитной маске, самому заболевшему при входе в комнату другого человека рекомендуется также надевать маску. При этом домашним стоит понимать, что чем выше доза возбудителя инфекции в организме их родственника, тем выше вероятность заболеть у остальных.

- Не менее двух раз в день в квартире или доме нужно проводить влажную уборку, используя дезсредства, регулярно проветривать помещения, - напоминают в сообщении.

Кожу больного, который не встает с постели, нужно регулярно протирать антисептиком, помогать ему занимать удобное положение и своевременно менять постельное белье. По распорядку кормить, поить и давать лекарства, назначенные врачом.

- Измерять температуру больному следует не менее четырех раз в день и, по возможности, не оставлять его без присмотра в ночное время суток. Если дома есть пульсоксиметр, необходимо отслеживать состояние больного каждые шесть часов, - уточняют медики.

Если же состояние заболевшего ухудшилось, об этом сразу нужно сообщить медработнику поликлиники или вызвать "скорую".

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