На срезы знаний собираются отводить примерно по полчаса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Ростовской области планируют сократить количество контрольных и проверочных работ. Предстоящие нововведения сейчас рассматривают в региональном Минобре. Этот вопрос в ведомстве подняли после рекомендации президента Владимира Путина. Кроме того, документы о необходимости изменить нагрузку по регионам уже распространил Рособрнадзор.

Раньше в донских учебных заведениях сами определяли время и способы проверки по разным предметам. Теперь же предлагают ввести единый график контрольных. Его должны определить сразу на длительный период, на год или полугодие. Предполагается, что срезы знаний могут проводить примерно по полчаса и не чаще двух раз в неделю.

Однако это пока планы. Когда их официально реализуют в образовательных учреждениях, неизвестно. К слову, школы на Дону сейчас вне зависимости от частоты контрольных показывают достаточный рост успеваемости.

Так, например, буквально вчера сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что образовательные учреждения города стали одними из лучших по уровню образования и числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

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