"Заранее извините за такие разговоры": беременная третьим ребенком жена футболиста Дмитрия Тарасова пожаловалась на бессонницу

Анастасия Тарасова скоро станет мамой в третий раз. Фото: официальный аккаунт Анастасии Тарасовой в "Инстаграме"

Очаровательная модель из Ростовской области, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, сейчас ждет третьего ребенка. На этот раз у пары, уже воспитывающей двоих дочерей, должен родиться сын. Анастасия Тарасова сейчас на восьмом месяце беременности. На днях она рассказала в своем блоге в «Инстаграме» о своем самочувствии в ожидании родов.

- Заранее извините, кого каким-то образом обижают мои разговоры. Хотя меня могут понять женщины, которые носят или носили под сердцем желанных детей. Хочешь ты этого или нет, но все разговоры сводятся к этому. Не потому, что поговорить не о чем, а потому, что 24/7 ты находишься в положении, которое постоянно дает о себе знать, - обратилась она к своим подписчицам и к подписчикам.

А еще, призналась Анастасия, она переживает по поводу того, как ее организм отреагирует на гормональную послеродовую волну. Также будущая многодетная мама призналась, что у нее появились проблемы со сном.

- Чувствую, что все будет хорошо, но переживаю. Хотя говорят, что с третьим малышом уже не так страшно, как со вторым. Когда ты не понимаешь, как все урегулировать, чтобы был комфорт, и всем хватило внимания, - написала Анастасия в своем блоге.

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