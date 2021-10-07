515 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

Лечение в стационарах получают 4293 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 515 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3386. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 176. На втором месте находятся Шахты, там 13 заболевших, по 12 - в Новочеркасске и Таганроге, по 11 - в Азове, Донецке и Каменске-Шахтинском, 10 - в Батайске.

По 9 случаев зафикисровали в городе Гуково и Новошахтинске, еще по 8 в Волгодонске и Волгодонском районе. По 2 положительных теста за сутки подтвердили в Дубовском, Ремонтненском и Советском районах, еще 1 в Белокалитвинском районе.

Среди новых заболевших 33,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,4% - от 46 до 65 лет, 13,2% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 22,7% - дети.

Лечение в стационарах получают 4293 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 64 человека, на неинвазивной ИВЛ - 360.

Зарегистрировали за сутки еще 35 умерших с COVID-19. Это 25 женщин 48, 55, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 89 лет и 10 мужчин 44, 47, 63, 67, 68, 73, 78, 79, 80 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7026 человек.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 18440 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 336,18.

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