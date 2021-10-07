В Ростовской области не смогли спасти еще 35 пациентов с COVID-19

В больницах региона сейчас лечат 4293 человека Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области, по состоянию на 7 октября, зарегистрировали еще 35 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщают региональные власти.

За сутки умерли 25 женщин от 48 до 89 лет, а также 10 мужчин в возрасте от 44 до 80 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7026 человек. В больницах сейчас лечат 4293 жителя Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 64 человека, на неинвазивной ИВЛ - 360.

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