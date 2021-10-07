Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина жестко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее волосы и фигуру

Оксана Воеводина тщательно следит за имиджем. Фото: официальный аккаунт Оксаны Воеводиной в "Инстаграме"

Бывшая супруга экс-короля Малайзии, известная таганроженка Оксана Воеводина после расставания с супругом вновь вернулась в Россию и сейчас активно ведет свой блог в «Инстаграме». В нем девушка рассказывает о себе, сыне и дает бьюти-советы.

Но на днях она вместо позитивных постов опубликовала комментарий, в котором защитила себя от нападок хейтеров.

Оксана Воеводина призналась, что ей часто пишут гадости. В частности, любимой темой хейтеров является излишняя, на их взгляд, худоба Оксаны.

- Меня атаковали с моей худобой и цветом волос. Ребята, будьте добрее! Давайте уважать друг друга. Давайте прежде, чем писать, будем думать. Ведь никому лучше от гадостней не станет. Да и ничего не изменится. Никто не побежит удалять фото, если оно кому-то из вас не понравилось, и никто не побежит есть булочки, чтобы набрать вес, да и волосы тоже перекрашивать никто не будет. Никто не должен соответствовать чужим ожиданиям, главное - соответствовать своим, - высказалась Оксана Воеводина.

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