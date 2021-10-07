Аграрии Юга России: «Работа в сельском хозяйстве – это не только ручной труд»

Работа в АПК все чаще ассоциируется с новыми технологиями и сельхозтехникой. Фото: пресс-служба АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

«Комсомольская правда» пригласила предпринимателей, экспертов и представителей вузов, чтобы в рамках программы «Деловая пятница» рассмотреть изменения, которые переживает сельскохозяйственный бизнес Юга России. Одно из них — автоматизация. Из-за чего меняется общее восприятие профессии. Работа агрария становится чище и презентабельнее.

- Работа в АПК все чаще ассоциируется с новыми технологиями и сельхозтехникой. Это дополнительно стимулирует студентов к самореализации в перспективных и востребованных отраслях. Привлечение и развитие молодых специалистов - один из важных аспектов кадровой политики компании, - отметила заместитель генерального директора АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина.

Ежегодно в компанию приходит более 200 практикантов и более 250 трудоустраивающихся молодых специалистов. Но знания, позволяющие заниматься важной технической работой в сельском хозяйстве, могут получить и возрастные работники. Не имеющим опыта в этой сфере фирма помогает получить новую специализацию.

Как готовить специалистов и нужно ли это на рынке труда южных регионов — читайте в материале на сайте.