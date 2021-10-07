В Ростове изменилась стоимость мяса и картофеля

Средняя цена килограмма картофеля составляет около 40 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове 4 октября зафиксировали рост цен на продукты питания, в том числе изменилась стоимость некоторых видов мяса, молока, яиц, картофеля и ряда других товаров. О том, сколько сейчас берут в среднем с покупателя, сообщил Ростовстат.

Так, например, средняя цена килограмма картофеля составляет около 40 рублей. В Ростове - 41,39, а в Сальске - 37,87 руб. За охлажденных и мороженых кур по региону просят 168 рублей, в донской столице эта сумма немного выше - около 171 рубля. А самым дорогим мясом в начале месяца стала баранина, за килограмм требуют 451 рубль в среднем, в Ростове - 477 рублей.

При этом Ростовстат выявил и некоторое снижение цен. Гречневая крупа в Ростове стоит около 91 рубля, рыба - примерно 188 рублей.

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