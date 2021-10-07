Ростовской области стали чаще оформлять автокредиты

Банк ВТБ в Ростовской области более чем на четверть увеличил выдачи автокредитов. Так, с января по сентябрь этого года ВТБ предоставил жителям Дона свыше 1,5 тыс.яч автокредитов на сумму 1,6 млрд рублей, превысив на 26% результат за аналогичный период прошлого года . Всего клиенты ВТБ по стране заключили 65 тысяч сделок на 73 млрд рублей.

За девять месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили более 820 млрд рублей. Объем продаж вырос на 55% год к году. На фоне роста цен на новые модели спрос потребителей все больше смещается в сторону подержанных автомобилей.

- Нехватка автомобилей, вызванная глобальным дефицитом микроэлектроники, все сильнее сказывается на российском рынке. Несмотря на сохраняющийся спрос, он снижается уже три месяца подряд по отношению к прошлому году, причем темпы падения ускоряются. Мы полагаем, что отрицательная динамика сохранится как минимум до конца текущего года. Но в целом продажи автомобилей в России, по нашим оценкам, все же вырастут на 5% по отношению к прошлому году благодаря высоким показателям первого полугодия, - сообщил аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

Отметим, что клиенты ВТБ активно рефинансируют автокредиты. По итогам девяти месяцев около 1,7 тыс. заемщиков других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года.

- По нашим прогнозам, в октябре темпы роста рынка автокредитования замедлятся, но все же составят около 30% к прошлому октябрю, что лишь на 3 п.п. ниже динамики сентября. Сложившаяся ситуация продолжит «подогревать» интерес клиентов к подержанным автомобилям. Уже сейчас динамика их продаж выше, чем в сегменте новых моделей. С учетом изменения потребительского спроса мы готовим выгодные предложения для «вторичного» рынка и в ближайшее время представим их нашим клиентам, - заявил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

Отметим, что в ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей, рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).