В Ростове во время лечения в ковидном госпитале умирают 11-12% пациентов

Сейчас в областной больнице работают четыре инфекционных отделения и две реанимации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среднем во время лечения в госпитале умирают 11-12% пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

- В целом, за прошедший год мы пролечили без малого 8,5 тысячи человек. Показатель смертности в течение практически всего периода работы госпиталя находится на одном и том же уровне - 11-12%, а вот по возрасту умерших от ковида есть четкая тенденция к омоложению, - подчеркнул Вячеслав Коробка.

Сейчас в РОКБ работают четыре инфекционных отделения и две реанимации с собственной экспресс-лабораторией. В «красной зоне» трудятся 578 врачей, медсестер и санитаров. Дефицита персонала нет.

- Однако, что действительно беспокоит, так это совершенно аналогичная прошлогодней картина нарастания очередного всплеска заболевания. В прошлом году пик пришелся на декабрь-январь, спад начался только в конце января-начале февраля. Если и дальше все будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то наиболее тяжелые испытания, причем, уже на фоне ощутимого дефицита специализированного коечного фонда, у нас еще впереди, - добавил Вячеслав Коробка.

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