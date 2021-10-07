Волгодонск на инженерном форуме «Энергия мечты» примет школьников из 13 «атомных» городов

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

В конце октября в городе Волгодонске Ростовской области соберутся победители муниципальных этапов инженерного форума «Энергия мечты». В нем примут участие школьники из городов, где реализуется проект «Школа Росатома». Участников форума, помимо конкурсной, ожидает обширная познавательная и культурная программа. Для них запланированы тематические мастер-классы, экскурсии в Информационный центр Ростовской АЭС, на завод «Атоммаш», предприятие «НоваВинд», Волго-Донской судоходный канал.

Напомним, что Волгодонск стал победителем конкурса проекта «Школа Росатома» на право проведения мероприятий для талантливых детей. Творческая группа городской Станции юных техников (СЮТ) разработала проект инженерного форума и получила на его реализацию грант в размере 1 500 000 рублей.

Программа форума включает в себя конкурс «Покорение планет». Он проходит в трех направлениях: робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, а также радиоэлектроника и конструирование.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

В Волгодонске, который примет финалистов этого конкурса, отборочный тур проходил в Информационном центре Ростовской АЭС. Участниками муниципального этапа стали юные техники с 4 по 11 классы. Оценивал работы конкурсантов экспертный совет, в состав которого вошли преподаватели Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, СЮТ и работники Ростовской АЭС. По итогам муниципального этапа представлять Волгодонск в финале форума будут девять школьников.

Также в дни проведения форума будет организована работа презентариума «Твори! Выдумывай! Пробуй!». Это выставка-презентация инженерных конструкций и моделей победителей муниципальных этапов форума. Еще одной частью программы будет научно-практическая конференция «Мне бы в небо», которая пройдет в онлайн-формате.

По итогам форума 14 победителей получат ценные призы и станут участниками конкурсного отбора на отраслевую смену Всероссийского детского центра «Орленок».