Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 15:20

Волгодонск на инженерном форуме «Энергия мечты» примет школьников из 13 «атомных» городов

14 победителей по итогам форума получат возможность попасть на отраслевую смену Всероссийского детского центра «Орленок»
Артур СЕЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

В конце октября в городе Волгодонске Ростовской области соберутся победители муниципальных этапов инженерного форума «Энергия мечты». В нем примут участие школьники из городов, где реализуется проект «Школа Росатома». Участников форума, помимо конкурсной, ожидает обширная познавательная и культурная программа. Для них запланированы тематические мастер-классы, экскурсии в Информационный центр Ростовской АЭС, на завод «Атоммаш», предприятие «НоваВинд», Волго-Донской судоходный канал.

Напомним, что Волгодонск стал победителем конкурса проекта «Школа Росатома» на право проведения мероприятий для талантливых детей. Творческая группа городской Станции юных техников (СЮТ) разработала проект инженерного форума и получила на его реализацию грант в размере 1 500 000 рублей.

Программа форума включает в себя конкурс «Покорение планет». Он проходит в трех направлениях: робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, а также радиоэлектроника и конструирование.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

В Волгодонске, который примет финалистов этого конкурса, отборочный тур проходил в Информационном центре Ростовской АЭС. Участниками муниципального этапа стали юные техники с 4 по 11 классы. Оценивал работы конкурсантов экспертный совет, в состав которого вошли преподаватели Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, СЮТ и работники Ростовской АЭС. По итогам муниципального этапа представлять Волгодонск в финале форума будут девять школьников.

Также в дни проведения форума будет организована работа презентариума «Твори! Выдумывай! Пробуй!». Это выставка-презентация инженерных конструкций и моделей победителей муниципальных этапов форума. Еще одной частью программы будет научно-практическая конференция «Мне бы в небо», которая пройдет в онлайн-формате.

По итогам форума 14 победителей получат ценные призы и станут участниками конкурсного отбора на отраслевую смену Всероссийского детского центра «Орленок».