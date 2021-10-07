Вредный антибиотик нашли в мясе цыпленка-бройлера в Ростовской области

В мясе обнаружили остатки хинолонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в образце мяса взятого от цыпленка-бройлера нашли вредный для здоровья людей антибиотик. О грубом нарушении уже известили все возможные надзорные органы, сообщили в референтном центре Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, мясо птицы в качестве пробы отобрали во время специального мониторинга. Часть цыпленка попала на исследование в ростовскую лабораторию, и уже там во время опытов обнаружили остатки хинолонов.

Речь идет о группе антибактериальных препаратов, которые обычно используют в животноводстве для лечения и стимуляции роста поголовья. Однако если на предприятии неправильно проводят забой, это вещество остается в мясе и может влиять на организм человека.

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