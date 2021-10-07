Теплоснабжающие предприятия Дона поставили под угрозу начало отопительного сезона

Теплоснабжающие предприятия поставили под угрозу начало отопительного сезона в Ростовской области. Фото: "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"

В Ростовской области теплоснабжающие предприятия подошли к началу отопительного сезона с многомиллионными долгами. Общая сумма задолженности на 1 октября составвила 843,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Таким образом, задолженность МУП «Городское хозяйство»Таганрога составила 272,6 миллиона рублей, долг МУП «НТС» Новочеркасска увеличился до 199,6 миллиона рублей, а МУП «Теплоэнерго» Азова остается должно 97,3 миллиона рублей. Все эти компании абсолютно не выполняют график погашения задолженности за поставленный газ.

- Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» применяет к злостным должникам все установленные законом меры: начисляет штрафы и пени, обращается в суд. Из-за долгов начало отопительного сезона для ряда котельных теплоснабжающих организаций остается под вопросом, - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной.

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