В донском регионе начали работать чат-боты обратной связи

В Ростовской области горожане смогут напрямую общаться с властями через чат-боты
Фото: Правительство РО
В Ростовской области в мессенджерах Viber и Telegram заработали чат-боты обратной связи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Благодаря появлению чат-ботов, дончане смогут как найти ответы на самые актуальные вопросы, так и напрямую пообщаются с органами власти. Стоит отметить, что все это теперь будет делаться весьма оперативно и в удобном формате.
- Уже сейчас в чат-ботах можно узнать телефоны важных горячих линий, сообщить о волнующей проблеме, задать вопрос органам исполнительной власти региона, найти информацию о вакцинации и прочем, - говорится в тексте сообщения.
Зарегистрироваться в этих чатах очень просто. Достаточно всего лишь перейти по ссылке https://fstrkpages.com/lp/65EPUJWR и далее следовать инструкциям.
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