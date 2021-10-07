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Общество7 октября 2021 21:30

Арташес Арутюнянц не будет участвовать в жилой застройке Левого берега

Информацию о его участии опровергли в пресс-службе футбольного клуба "Ростов"
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Арташес Арутюнянц не будет застраивать Левый берег. Фото: ФК "Ростов"

Арташес Арутюнянц не будет застраивать Левый берег. Фото: ФК "Ростов"

В пресс-службе донского футбольного клуба "Ростов" опровергли опубликованную в некоторых городских СМИ информацию об участии Арташеса Арутюнянца в жилой застройке Левого берега Дона.

По их словам, ростовский бизнесмен не имеет в этом интересов. Он не участвует в соответствующих девелоперских проектах и не разрабатывает планы и планировки застройки Левого берега Дона и вырубки ивовой рощи за Ворошиловским мостом.

- Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц не имел и не имеет юридической и фактической связи с ООО «Вертикаль», - говорится в тексте сообщения.

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К такому решению власти пришли после общественных слушаний.