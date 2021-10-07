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Происшествия7 октября 2021 22:00

В Ростовской области нетрезвый пожилой мужчина угодил под колеса автомобиля

Полиция проводит проверку по факту аварии
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области молодой водитель сбил нетрезвого пешехода

В Ростовской области молодой водитель сбил нетрезвого пешехода

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области случилась авария с участием пешехода.

Инцидент произошел около половины седьмого вечера в городе Азове. По предварительным данным, 24-летний водитель ехал по улице Ленина и в районе дома № 215 на дорогу выскочил 64-летний пешеход. Стоит отметить, что мужчина был в нетрезвом состоянии и переходил дорогу в неположенном месте.

В результате пожилой пешеход оказался под колесами авто и получил при этом различные травмы.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.