Отключение света в Ростове-на-Дону 8 октября 2021 года: горожанам предстоит пробыть без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 8 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 8 октября, с 9 до 17 часов свет отключат на ул. Ленина 123, 123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 127, 127/1; ул. Кременчугская 2-22, 1-5; ул.1-я Киргизская 20-38, 38А, 38Б, 38В, 38Г; пер. Беломорский 37-69; пер. Днепровский 38-64, 35-61; пер. Игарский 38-66, 29-63; пер. Донецкий 23-39, 36-66; пер. Хоперский 23-39, 26-44; пер. Медведицкий 28-48, 25-47; пер. Сальский 28-44; ул. Белорусская 21-55; просп. 40 лет Победы 65/3 В, Г, 65/6, 65/6А, 65/6Б, 65/6Д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6.

С 10 до 15 часов обесточат просп. Коммунистический 30.

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