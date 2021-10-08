"Мисс Россия" Татьяна Котова призналась, что любит вставать рано

Татьяна Котова в утреннем стиле поделилась своим секретом. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова призналась подписчикам еще в одной своей особенности. Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Таня снова поделилась нежным утренним фото.

На снимке Котова была запечатлена на шелковых простынях розового цвета. В квартиру девушки пробивались первые солнечные лучи и падали прямо на лицо и оголенное плечо красотки. На лбу Татьяны красовалась белоснежная маска для сна и, разумеется, для фото девушка сделала легкий макияж.

- Единственный способ сделать утро хорошим - проспать его. Согласны? Я нет, люблю вставать рано и делать много именно с утра, - поделилась секретом Татьяна Котова.

Многие в комментариях оказались согласны со звездой. Но нашлись и те, кому вставать по утрам крайне нелегко, но вынуждают это делать те или иные обстоятельства.

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