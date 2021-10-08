Донские дорожники уже начали подготовку к зиме

Донские дорожники ведут подготовку к зимнему сезону Фото: Правительство РО

В Ростовской области дорожные служащие начали подготовку к зимнему периоду. На случай непогоды уже закуплены 62 тысячи тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Зимнее содержание автомобильных дорог – это ответственная процедура, которая требует новаторского подхода. Применяя современные противогололедные материалы, мы сокращаем период обработки дорожного покрытия, при этом добиваясь не только повышения безопасности дорожного движения, но и существенной экономии имеющихся в нашем распоряжении ресурсов, - рассказал министр транспорта Владимир Окунев.

Также была проведена презентация дорожной техники от ведущих производителей. Участники мероприятия рассказали о том, как необходимо использовать машины в зимнее время.

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