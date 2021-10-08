В Ростове во время ДТП иномарка сбила пешехода

Несчастный случай произошел на улице Нансена. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на улице Нансена во время ДТП пострадал прохожий - 35-летний мужчина получил травмы и попал в больницу. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел вчера около 20 часов вечера. Предварительно, водитель Toyota Prius не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный Volkswagen Golf. От удара вторая иномарка наехала пешехода.

- Сейчас правоохранители еще выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка, - прокомментировали в УГИБДД.

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