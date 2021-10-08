В Ростове напавший на школьницу наркоман получил 13 лет колонии

Мужчина совершил нападения в состоянии наркотического опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове мужчина получил 13 лет колонии строгого режима за два разбойных нападения с ножом, в том числе бандит пытался убить несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, все преступления злоумышленник совершил под наркотиками осенью 2020 года. Сначала на одной из улиц он подошел к мужчине и попросил закурить, а после этого вернулся и ударил его со спины в шею канцелярским ножом. Пострадавший начал кричать, и преступник сбежал.

Немного позже он решил расправиться с девочкой на детской площадке. Подкрался к ней сзади и ударил в шею. Школьница очень испугалась, но смогла оказать сопротивление и отбиться. Агрессор снова скрылся.

После этого он выместил свою злобу на припаркованной Kia Cerato. Общий ущерб составил 21 363 рубля. В итоге хулигана задержали сотрудники полиции.

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