В Ростове сотрудника районной администрации заподозрили в превышении полномочий

Сейчас по уголовному делу еще ведется следствие Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове бывшего сотрудника администрации Железнодорожного района заподозрили в превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2018 и 2019 годах главный специалист по вопросам ЖКХ и строительства составил четыре незаконных административных протокола. Специалист внес в документы ложные сведения о нарушениях, которые якобы допустили при возведении многоквартирных домов.

Чиновник знал, что на самом деле никаких нарушений не было, но решить преступить закон для повышения показателей.

- Сейчас по уголовному делу еще ведется следствие. В ближайшее время прокурору должны направить материалы для обвинительного заключения, - добавили в Следкоме.

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