Власти Ростова прокомментировали ситуацию с застройкой в районе залива Ковш

В районе залива построят жилой комплекс, детсад, школу и места для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова прокомментировали разрешение на застройку в районе залива Ковш. Жителей донской столицы уверяют, что недостатка в зеленых насаждениях не будет, все заранее распланировали.

- Территория на левом берегу Дона отнесена к общественно-деловой зоне. Планируемое изменение не противоречит Генплану. Указанный участок не включен в единую систему озеленения города, но его застройка никак не повлияет на общую обеспеченность зелеными насаждениями, - подчеркнули в администрации.

Площадь озеленения территории, которую отдали под ЖК, в целом должна составить 21 тысячу квадратных метров. Кроме того, вдоль береговой линии собираются создать 20-метровую полосу, которая будет отделять реку от построек.

- Эта территория обеспечит пешеходную связь с парком «Левобережным». В перспективе это позволит создать непрерывное благоустроенное рекреационное пространство с сохранением прибрежного озеленения, - добавили власти.

К тому же, как выяснилось, что в районе залива построят не только жилой комплекс. Подрядчик должен возвести детсад, школу и прогулочное пространство с точками общепита, местами для спорта и отдыха.

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