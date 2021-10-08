Больницы пока справляются с потоком пациентов Фото: ИВАНОВА Диана

Загруженность ковидных госпиталей Ростова достигла уже 95,5%. В медучреждения ежедневно поступают в среднем по 185 человек, это жители города и области. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации донской столицы.

- Больницы пока справляются с потоком пациентов, однако нагрузка ежедневно растёт, - говорится в сообщении.

Жителей Дона просят соблюдать все противоэпидемические меры, а также носить лицевые маски, соблюдать социальную дистанцию. Обязательно следует пройти вакцинацию от COVID-19.

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