«Мисс Россия» обнародовала в сети свое откровенное фото

Татьяна Котова снялась в провокационном образе. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Очаровательная блондинка с Верхнего Дона, обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова выложила в «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена в очень откровенном наряде. На девушке – черный сетчатый топ, надетый на голое тело. А также – высокие плавки и металлический золотистый пояс с подвесками в виде долларов.

Прическа у Татьяны Котовой, как и наряд, тоже бросается в глаза. Стилист заплел ей длинную косу, начинающуюся от самой макушки.

- Чувствуешь, выходными пахнет? – подписала красавица пост.

Довольно откровенное фото вызвало шквал эмоций у фолловеров.

Пост собрал почти три тысячи лайков и две сотни комментариев.

- Самая сексуальная девушка, - написал один из пользователей.

- Огненная красавица,- высказал мнение другой подписчик.

- Безумно обворожительная,- отметил третий.

Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что певица Татьяна Котова души не чает в своих собачках – Кики и Степашке. Она даже завела для своих питомцев аккаунт в «Инстаграме» Недавно у песиков появились три щенка. Кстати, питомцы у Татьяны непростые – девушка завела себе собачек очень дорогой породы – мальтипу. Цена за такого песика начинается от ста тысяч рублей.

Татьяна сняла на видео смешных малышей и выложила ролик в своем блоге. Его уже посмотрели несколько тысяч человек. Кстати, для съемки модель придумала малышам необычные образ. Так, на одном – очки с обычными стеклами, а на другом – с сиреневыми.

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