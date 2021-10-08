«Мисс Россия» обнародовала в сети свое откровенное фото

Татьяна Котова снялась в провокационном образе. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"
Очаровательная блондинка с Верхнего Дона, обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова выложила в «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена в очень откровенном наряде. На девушке – черный сетчатый топ, надетый на голое тело. А также – высокие плавки и металлический золотистый пояс с подвесками в виде долларов.
Прическа у Татьяны Котовой, как и наряд, тоже бросается в глаза. Стилист заплел ей длинную косу, начинающуюся от самой макушки.
- Чувствуешь, выходными пахнет? – подписала красавица пост.
Довольно откровенное фото вызвало шквал эмоций у фолловеров.
Пост собрал почти три тысячи лайков и две сотни комментариев.
- Самая сексуальная девушка, - написал один из пользователей.
- Огненная красавица,- высказал мнение другой подписчик.
- Безумно обворожительная,- отметил третий.
Напомним, ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что певица Татьяна Котова души не чает в своих собачках – Кики и Степашке. Она даже завела для своих питомцев аккаунт в «Инстаграме» Недавно у песиков появились три щенка. Кстати, питомцы у Татьяны непростые – девушка завела себе собачек очень дорогой породы – мальтипу. Цена за такого песика начинается от ста тысяч рублей.
Татьяна сняла на видео смешных малышей и выложила ролик в своем блоге. Его уже посмотрели несколько тысяч человек. Кстати, для съемки модель придумала малышам необычные образ. Так, на одном – очки с обычными стеклами, а на другом – с сиреневыми.
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