Ростовская АЭС провела противоаварийную тренировку

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

8 октября на Ростовской АЭС в Волгодонске Ростовской области прошла очередная плановая противоаварийная тренировка (ПАТ) с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) Кризисного центра концерна «Росэнергоатом». В группу ОПАС входят сотрудники оперативного состава и эксперты. Они являются специалистами высочайшей квалификации, представляют 19 государственных министерств и ведомств.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

В ходе противоаварийной тренировки персонал атомной станции отработал совместные действия в условиях гипотетической нештатной ситуации, возникшей после землетрясения силой в 6 баллов. Руководил учениями и.о. директора атомной станции Андрей Горбунов. В учениях были задействованы группы аварийного реагирования и личный состав нештатных формирований АЭС, использовалась специализированная и мобильная техника атомной станции, в том числе 12 автобусов для условной эвакуации персонала. Также участвовали личный состав семи пожарных расчетов с техникой 9-го специального отдела управления Федеральной противопожарной службы №72, и бригада «Скорой помощи». Всего в ПАТ приняли участие около 900 человек.

- Мы регулярно отрабатываем взаимодействие между подразделениями АЭС, службами МЧС и города. Сценарии всегда различны и не обязательно связаны с работой энергоблоков. Но мы готовы действовать в любой ситуации, – прокомментировал учения Андрей Горбунов.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Энергоблоки №2, №3 и №4 Ростовской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с тренировкой, не были предусмотрены, и не проводились.

Энергоблок №1 с 18 сентября находится в плановом предупредительном ремонте.

ВАЖНО!

Кризисный центр Концерна «Росэнергоатом» — один из крупнейших в Европе и мире. Его методы работы и комплекс информационных систем, которые используются для получения, обработки и ретрансляции данных с АЭС, в настоящее время становятся образцом для многих зарубежных аналогов.