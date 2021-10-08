Почти 7,8 млн рублей выделили на оснащение больницы № 7 Ростова

Оборудование позволит увеличить мощности медучреждения. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев выделил средства на оснащение больницы № 7 Ростова-на-Дону. Речь идет о медучреждении, где лечат пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщает сайт донского правительства.

Деньги поступят из областной казны. Их потратят на закупку дизельного генератора, капитальный ремонт систем подачи кислорода и электроснабжения.

- Оборудование позволит увеличить мощности отделения до 22 одновременно работающих в реанимации аппаратов ИВЛ, а также создать 126 новых точек централизованной подачи кислорода, - прокомментировали власти.

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