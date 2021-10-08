Хищение денег с банковской карты обернулось скамьей подсудимых для донского подростка

В Ростовской области подросток ответит за кражу средств с банковского счета Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области подросток пойдет под суд за кражу денег с банковской карты. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража с банковского счета". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что в июле 2021 года 16-летний парень, в Каменске Шахтинском нашел банковскую карту, которую забрал себе. Затем он купил с помощью нее несколько товаров. Оплату он производил через терминалы безналичной оплаты.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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