Куда звонить в Ростове, если в вашем доме еще не включили отопление

В некоторые ЖК тепло придет только через несколько дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 8 октября, Ростовские многоквартирные дома начали подключать к отоплению. Но одномоментно во всех квартирах тепло не станет, - предупреждали в городской администрации.

Если в школы, детские сады, больницы и другие соцобъекты в донской столице начали давать тепло еще в среду, 6 октября, то в жилищном фонде отопительный сезон официально стартовал в пятницу, 8 октября. Первыми тепло ощутили жильцы тех домов, где управляющие компании, ЖСК и ТСЖ подали соответствующие заявки на подачу отопления.

Заявку одобрят и выдадут паспорт готовности, если в доме завершены все подготовительные работы: опрессовка, промывка и ревизия всех систем отопления.

При этом тепло может прийти в квартиры только через несколько дней. Заполнение системы может занять несколько дней - это зависит от того, на каком расстоянии от теплоисточника находится дом.

Вопросы по подключению отопления можно задать по телефону круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ Ростовской области: (863) 240-13-79.

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