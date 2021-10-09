Как в Ростове не попасть в "час-пик" при регистрации автомобиля или замене прав

В Госавтоинспекции определили, когда лучше перенести визит, чтобы не попасть в очередь Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские водители могут сэкономить время и не попасть в "час-пик" в подразделении МРЭО, а получить госуслуги в электронном виде, - напоминают в отделе пропаганды донской Госавтоинспекции.

- Можно воспользоваться госуслугами по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче (замене) водительских удостоверений.

В ГИБДД рекомендуют, планируя приезд за теми же новыми правами, не выбирать самые загруженные дни и часы.

Так, по результатам анализа, в регистрационно-экзаменационном пункте по улице Доватора, 154а, наиболее загруженные дни и часы приема граждан: во вторник, с 8 до 11 часов, в среду и в пятницу, с 10 до 14 часов, в субботу, с 8 до 12.

Чтобы не стоять в очередях, можно воспользоваться услугой замены водительского удостоверения в офисах МФЦ по Ростовской области, также в 14 МФЦ Ростова. Кроме того, для граждан, обратившихся через Портал госуслуг действует скидка 30% на оплату государственной пошлины.

Информация обо всех подразделениях Госавтоинспекции области размещена на официальном сайте ГИБДД.РФ, перечни документов для предоставления услуг, порядок подачи заявления на оказание ему услуги размещены на сайте 61.МВД.РФ и Едином портале госуслуг.

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