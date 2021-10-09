Но городские маршруты в Ростове вышли 30 новых водителей трамваев и троллейбусов

Автопарк города прирос электротранспортом, теперь нужно решить кадровый вопрос. Фото: инстаграм-аккаунт Алексея Логвиненко

В Ростове муниципальные транспортные предприятия готовят водителей для электротранспорта. Так решается кадровая проблема - кто будет управлять транспортными средствами, переданными Ростову Правительством Москвы и закупленных по программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону». Об этом в своем аккаунте в Инстаграме рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В прошлом году на базе МУП РТК был организован учебно-курсовой комбинат, который занимается подготовкой водительского состава. На сегодня обучение прошли 43 человека. Из них 31 человек – водители троллейбуса и 12 человек – водители трамвая, - рассказал Алексей Логвиненко. - С ними был заключен договор на оказание образовательных услуг и в период обучения выплачивалась стипендия в размере минимального размера оплаты труда.

Сообщается, что сейчас 30 выпускников уже трудоустроены.

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