В Ростовской области выявили 524 новых случая COVID-19

За последние сутки в регионе выздоровели от коронавируса 353 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области подтвердили 524 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3411. Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в правительстве региона.

Новых заболевших обнаружили в 55 городах и районах региона. Больше всего в Ростове - 185. На втором месте находятся Шахты - 17 человек, в Новошахтинске - 15, в Новочеркасске и Таганроге - по 13, в Гукове - 11, в Азове, Волгодонске, Донецке, Звереве и Каменске-Шахтинском - по 10.

По 9 случаев в Азовском и Каменском районах, а также в Батайске. По 7 - в Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Октябрьском, Сальском районах.

Меньше всего зарегистрировано больных в следующих территориях. По 2 положительных теста подтвердили в Белокалитвинском, Милютинском, Ремонтненском и Советском районах. По одному - в Дубовском и Мартыновском районах.

Лечение в стационарах получают 4468 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 343.

Зарегистрировали за сутки еще 26 умерших с COVID-19. Это 15 женщин 51, 54, 61, 62, 66, 68, две по 70, 71, 72, 73, две по 75, две по 81 году, и 11 мужчин - трое по 51, 55, 58, 66, 70, 72, 74, 80, 84 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии не смогли спасти 7067 жителей Дона. Выздоровели 123040 человек.

В лабораториях за 24 часа провели 16256 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 339,958.

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