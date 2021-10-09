В Ростовской области за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19

С начала пандемии от коронавируса погибли 7067 дончан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Скончались 15 женщин 51, 54, 61, 62, 66, 68, две по 70, 71, 72, 73, две по 75, две по 81 году, и 11 мужчин - трое по 51, 55, 58, 66, 70, 72, 74, 80, 84 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии не смогли спасти 7067 жителей Дона.

Лечение в стационарах получают 4468 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 53 человека, на неинвазивной ИВЛ - 343.

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