Мемориальную доску в честь спортивного журналиста Евгения Серова открыли в Ростове

Почти полвека Евгений Константинович прожил на улице Горького

В Ростове-на-Дону в субботу, 9 октября, по улице Максима Горького, 186, открыли мемориальную доску известному донскому спортивному журналисту Евгению Константиновичу Серову. В этом доме он жил с 1972 по 2021 год. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В Год спорта в городе мы увековечиваем память тех, кто внес бесценный вклад в развитие спортивной отрасли, ее освещение, - пишет сити-менеджер. - Евгений Константинович посвятил свою жизнь работе в пресс-службах и городских, областных, российских печатных изданиях.

Кроме того, спортивный журналист не только писал о спорте, но сам увлекался им - профессионально занимался легкой атлетикой, также играл в футбол и плавал.

Евгений Константинович побеждал во многих конкурсах различного уровня, был удостоен государственных и общественных наград.

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