В Ростовской области подросток пойдет под суд за кражу денег с банковской карты

Подросток успел совершить несколько покупок через терминал безналичной оплаты. Фото: сайт СУ СК по Ростовской области

В Каменске-Шахтинском подросток предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковского счета. Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.

- По данным следствия, в июле 2021 года подросток, находясь на улице Гагарина в Каменске Шахтинском, нашел банковскую карту, которую присвоил, - говорится в сообщении пресс-службы. - Впоследствии, он, используя указанную банковскую карту, подключенную к расчетному счету гражданина, покупал различные товары через терминалы безналичной оплаты в магазинах Каменска-Шахтинского.

Следствие собрало доказательную базу и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд

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