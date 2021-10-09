В Ростовской области подросток пойдет под суд за кражу денег с банковской карты

Подросток успел совершить несколько покупок через терминал безналичной оплаты. Фото: сайт СУ СК по Ростовской области
В Каменске-Шахтинском подросток предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковского счета. Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.
- По данным следствия, в июле 2021 года подросток, находясь на улице Гагарина в Каменске Шахтинском, нашел банковскую карту, которую присвоил, - говорится в сообщении пресс-службы. - Впоследствии, он, используя указанную банковскую карту, подключенную к расчетному счету гражданина, покупал различные товары через терминалы безналичной оплаты в магазинах Каменска-Шахтинского.
Следствие собрало доказательную базу и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд
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