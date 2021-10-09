В Ростове во время общеобластного субботника вывезли 500 свыше тонн мусора

Более 4 тысяч человек наводили порядок во всех районах города. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в субботу, 9 октября, состоялся масштабный субботник, которым завершился осенний «Месячник чистоты» в городе. О результатах генеральной уборки в своем Инстаграм-аккаунте рассказал глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

- В общей сложности в сегодняшнем общеобластном субботнике на территории города приняли участие свыше 4 тысяч человек, 394 предприятия и организации, задействовали 193 единицы техники. Очистили от мусора около 2 гектаров территории, вывезли более 500 тонн мусора, - поделился Алексей Логвиненко.

Также во время субботника спилили 171 аварийное дерево, очистили и помыли более 5 тысяч погонных метров барьерных и пешеходных ограждений.

В генеральной уборке активно участвовали школы, колледжи и вузы, управляющие компании, волонтеры и общественные организации, ресурсники, сотрудники правительства региона, администраций города и районов Ростова, казачество.

Следующая встреча тех, кому важно видеть Ростов чистым и цветущим, - 16 октября, в областной День древонасаждения. Присоединиться к экологической акции могут все желающие.

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