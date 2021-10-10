Скучающих по лету ростовчан не остановили даже внезапно пришедшие осенние холода

В Ростове местный житель отказался отпускать ушедшее лето. Фото: "Это Ростов"

В донской столице местный житель шокировал горожан своим внешним видом. О встрече с заскучавшим по ушедшему лету ростовчанином они рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Несмотря на внезапное похолодание, нетипичное для ростовского октября, мужчина вышел на улицу с голым торсом в одних лишь летних шортах. Очевидцы отметили, что ростовчане - конечно, народ горячий и этот горожанин лучшее тому подтверждение.

- Лето продолжается! Мужчина идет в шортах и без майки, между тем, на улице шесть градусов, - написал автор поста.

Пользователи в комментариях лишь поиронизировали над сложившейся ситуацией.

"У них обострение. Вчера на нахичеванском рынке наблюдала женщину с собакой и босиком", "Куда скидывать на труханы и майку?", "О, да, по Стачки я видела его между 2-й и 6-й Кольцевой. Подумала, что то ли из дома так выперли, то ли морж", "Может накатил пять капель и хорошо жарко", - написали местные жители.

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