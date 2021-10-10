Бойкот обочечникам объявил водитель фуры на трассе в Ростовской области

В Ростове водитель фуры преградил путь "обочечниками". Фото: "Ростов Главный"

В Ростовской области любители погонять по обочине вывели из себя водителя проезжавшего мимо грузовика. Очевидцы рассказали о произошедшем в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в субботу, 9 октября, днем на трассе М-4 «Дон» между Новочеркасском и Шахтами. Свидетели произошедшего утверждают, что в этот день на обочине автодороги выстроились сразу три ряда "обочечников". Такое положение дел совершенно не устроило проезжающего мимо водителя фуры и он решил перекрыть им "кислород" и он остановился ровно в тот момент, когда перегородил сразу три ряда любителей нарушить правила.

- Водитель фуры перекрыл автохамам движение и пробка образовалась также и на обочине - в три ряда, - написала в сети одна из очевидиц.

В комментариях пользователи оказались на стороне водителя грузовика и полностью одобрили его поступок.

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