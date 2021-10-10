В воскресенье и в начале недели ростовчан ждет потепление

Пронизывающий ветер немного стихнет к понедельнику Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 10 октября, в дневные часы в Ростове ожидается потепление до +17 градусов. Таков прогноз ростовских синоптиков.

В воскресенье, согласно сообщению Ростгидрометцентра, ожидается ясная погода. Сильный ветер, который заставляет ростовчан одеваться потеплее, никуда не денется - его скорость сегодня достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха будет на пару градусов теплее вчерашнего - днем поднимется до +15 - 17 градусов. Ночью по сравнению с предыдущим днем также будет теплее: +5 - 7 градусов.

В Ростовской области в воскресенье тоже будет немного теплее по сравнению с субботой. В среднем по региону днем ожидается до +11 — 16 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

В начале недели столбики термометров еще немного поднимутся и, по прогнозам ростовских синоптиков, покажут в донской столице до +17 - 19 градусов днем и до +6 - 8 градусов ночь. Пронизывающий ветер поутихнет - средняя скорость составит 6-9 метров в секунду. Осадков не ожидается - будет ясная погода.

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