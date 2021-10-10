В Ростове за неделю пассажиры 115 раз пожаловались на поведение водителей общественного транспорта

88 раз пассажиры звонили по поводу неудовлетворительного обслуживания маршрутов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за минувшую неделю пассажиры общественного транспорта 115 раз пожаловались на поведение водителей. Всего же на горячую линию городского центра управления пассажирскими перевозками поступило 576 обращений граждан, что, кстати, на 54 меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

- Чаще всего жители уточняли работу муниципальных маршрутов - об этом были 247 обращений, на втором месте –жалобы на поведение водительского состава (всего поступило 115 обращений), а на третьем месте – жалобы на неудовлетворительное обслуживание маршрутов - таких было 88, - уточняется в сообщении.

Все поступившие обращения были оперативно обработаны специалистами колл-центра. Пассажиры получили разъяснения, а автотранспортным предприятиям довели факты нарушений для принятия мер.

АЛЛО!

Горячая линия по вопросам работы городского общественного пассажирского транспорта: 8(800)222–76–76 (звонок бесплатный).

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