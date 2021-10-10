В Ростовской области осудили мошенника, который обманом выманивал деньги у пожилых женщин

Жертв мошенников могло быть и больше, не прояви бдительность родственники одной из пенсионерок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Ростова признал виновным мужчину в совершении пяти эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, и одной попытке мошенничества. Об этом сообщает областная прокуратура.

- В суде установлено, что один из злоумышленников звонил потенциальным жертвам, сообщая заведомо ложные сведения о том, что его близкий родственник попал в дорожно-транспортное происшествие и, чтобы решить проблему, нужны деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Когда жертва соглашалась, другой злоумышленник, находившийся по заранее известному адресу проживания абонента, получал деньги.

Таким образом мошенник и его пособник похитили 310 тысяч рублей у шести женщин пенсионного возраста, а также пытались похитить 25 тысяч рублей еще у одной женщины, но им это не удалось, поскольку ее родственники догадались о мошенничестве и оказали содействие в поимке преступников.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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