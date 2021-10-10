Ростовчане могут бесплатно привить домашних животных от бешенства

Профилактическая прививка от бешенства показана домашним питомцам с двухмесячного возраста, - объясняют специалисты. Фото: Управление ветеринарии РО

В Ростове-на-Дону домашних животных бесплатно привьют от бешенства. До 29 октября ветврачи Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных проведут плановую выездную вакцинацию собак и кошек. Об этом рассказали у Управлении ветеринарии региона.

- В разных районах города, по графику, с 13.00 до 15.00, владельцы животных, восприимчивых к бешенству, смогут сделать питомцам бесплатную прививку, - сообщает Управление ветеринарии Ростовской области. - Вакцина применяется отечественная, а сама процедура занимает не более пяти минут.

В ведомстве напоминают, что бешенство - особо опасная болезнь и для человека, и для животных. И защитой от вируса является только ежегодная вакцинация. Прививку нужно делать всем животным, начиная с двухмесячного возраста. Адреса нахождения мобильных бригад ветеринарных врачей можно найти на сайте ведомства.

Кроме того, в государственных ветлечебницах региона бесплатную прививку от бешенства домашнему животному можно сделать в течение всего года.

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