Дубовская больница в Ростовской области получила новый маммограф за 11,6 млн рублей

Самые дорогие приобретения - маммограф и эндоскопическая стойка. Фото: Минздрав РО

Новое диагностическое оборудование получила ЦРБ Дубовского района. 63 единицы медицинского оборудования и 117 единиц медицинской мебели поступили по областной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает региональный Минздрав.

- В поликлинике ЦРБ установлен новый маммографический аппарат. Его стоимость составила 11,6 млн рублей. Также в диагностической службе введена в эксплуатацию эндоскопическая стойка стоимостью почти 1,3 млн рублей, - уточняется в сообщении. - Более 60 тонометров для измерения внутриглазного давления распределены по врачебным амбулаториям и федьдшерско-акушерским пунктам района.

Аппараты уже введены в эксплуатацию. При помощи нового оборудования пациенты могут пройти в своем районе более точную диагностику без выезда в областной центр, что способствует выявлению заболеваний на ранней стадии.

Напомним, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на закупку медоборудования в муниципальные ЛПУ в 2021 году запланировано выделить почти 2,2 млрд рублей.

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